Der Blick in den Innenraum mutet wie ein moderner Arbeitsplatz im Großraumbüro an, wird von einem 13-Zoll-Monitor dominiert, der in der Mitte gleichsam schwebt. Er liefert Navi-Infos, beinhaltet das Infotainment und beherbergt die die Bedienung zahlreicher Funktionen. Für wichtige Daten ist das 10 Zoll große Digitalcockpit zuständig. Die Anzeigevielfalt wird durch ein neues Head-up-Display ergänzt, das neben der Geschwindigkeit auch Richtungsanweisungen in die Windschutzscheibe spiegelt.

Bild: Skoda