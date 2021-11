Neuaufstellung Führungswechsel an der Spitze der Finanzsparte von Volkswagen

Zu Santelmanns Nachfolger Dahlheim erklärte der Konzern, mit ihm kehre ein konzernweit anerkannter Topmanager zu Volkswagen Financial Services zurück. Dahlheim begann seine Laufbahn 2005 als Leiter der Unternehmensentwicklung bei Volkswagen Financial Services und durchlief dort viele Karrierestufen. Von Jahresbeginn 2016 bis September 2018 saß er bereits im Vorstand von Volkswagen Financial Services. Danach wurde er im Oktober 2018 Vertriebschef des Volkswagen-Konzerns. Wer ihn auf dieser Position nachfolgen soll, ließ Volkswagen offen. Darüber werde zu gegebener Zeit informiert, erklärte das Unternehmen.



