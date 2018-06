Neue Abgasnorm WLTP: VW produziert auf Halde

Wegen Turbulenzen im Zuge der Einführung der neuen Abgasnorm WLTP produziert der VW-Konzern nun auch Autos auf Halde, wie ein Unternehmenssprecher gegenüber der WirtschaftsWoche bestätigte: „Um die Produktionsabläufe nicht zu beeinträchtigen und die Kundenbestellungen erfüllen zu können, haben wir uns in einigen Fällen für eine Zwischenlagerung entschieden.“ Die Zahl dieser vorproduzierten Autos wollte der Sprecher nicht nennen. Nach Freigabe der Fahrzeuge durch die Behörden „gehen diese wie gewohnt in den Verkauf“, so der VW-Sprecher. Zuvor hatte VW angekündigt, dass bis zu 250.000 Autos im zweiten Halbjahr verspätet produziert würden. Grund für die Verschiebung der Produktion und die Zwischenlagerung sind die fehlenden Zertifizierungen nach den WLTP-Regeln.