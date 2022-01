Neue Automarken für 2022 Diese exotischen Elektroautos mischen bald den deutschen Markt auf

Saab, Lancia, Rover oder Chevrolet sind nur einige Automarken, die sich in der jüngeren Vergangenheit vom deutschen Markt verabschieden mussten. Doch Langeweile und Monotonie ist deshalb nicht eingekehrt. Gerade in jüngster Zeit drängen immer neue Player – vornehmlich aus Südostasien – nach Europa und sorgen so für eine neue Vielfalt. Bereits 2021 sind mit Genesis, Aiways, MG Motor und Lynck & Co gleich vier Hersteller aus Südkorea und China neu hinzugekommen. In diesem Jahr wollen sogar fünf Konzerne eine Reihe neuer und durchaus spannender Autos in Deutschland und anderen EU-Ländern auf den Markt bringen. Alle davon fahren teilweise oder vollständig elektrisch. Die aktuell hohe Nachfrage nach E-Autos bei gleichzeitig großen Lieferengpässen bei den etablierten Herstellern könnte den Neulingen durchaus in die Karten spielen.

Great Wall Motors

Mit gleich zwei Marken, Ora und Wey, geht der chinesische Autoriese Great Wall Motors (GWM) dieses Jahr in Deutschland an den Start. Der 1984 gegründete Vielmarken-Konzern bietet mittlerweile in nahezu jedem Fahrzeugsegment Modelle an. Weltweit will der Konzern kräftig wachsen und bereits 2025 vier Millionen Fahrzeuge absetzen. Ende 2021 hat der Konzern eine Europazentrale in München eröffnet, sogar eine Fabrik ist für Europa geplant. Starten will GWM zunächst mit seinem Nobelableger Wey, der vor allem Luxus-SUV anbietet. Coffee 01 heißt das erste für Deutschland vorgesehene Modell. Der fast 4,90 Meter lange 01 bietet einen Plug-in-Hybrid mit 350 kW/476 PS Systemleistung und bis zu 150 Kilometer rein elektrische Reichweite. Gut 50.000 Euro soll der Allradler kosten. Etwas später folgt der Coffee 02, ein SUV im Tiguan-Format, für rund 30.000 Euro.

Bild: PR