Neue Automesse in München Die fünf spannendsten Hingucker der IAA

Der Microlino wird gebaut in Turin, Italien. Das Schweizer Familienunternehmen ist an sich ein Experte der Mikromobilität: Gründer Wim Ouboter entwickelte einst den Mikro-Scooter, ein elektrischer Tretroller, der eingeklappt in jeden Smart passen sollte. Die Firma verkaufte mehr als 90 Millionen Stück davon – und hat damit die finanzielle Grundlage für die Expansion gelegt. Nun wollen seine beiden Söhne beweisen, dass sie auch das passende Auto für den Scooter selbst entwickeln können. 2015 haben sie mit dem Projekt Microlino gestartet und mit einem Vor-Modell auf dem Genfer Salon gemerkt, dass das Interesse vorhanden ist. Nun bringen sie das Auto in Serie. Ende des Jahres kommt es in die Schweiz, im Frühjahr 2022 nach Deutschland. Das Auto ist schlicht, einfach, ohne Schnickschnack.