Neue Automesse in München Die fünf spannendsten Erkenntnisse der IAA

Rahm drückt einen Knopf und bestätigt. Das Auto fährt jetzt autonom. Lichter am Lenkrad leuchten plötzlich Türkis. Ein Lkw blinkt und will auf die Fahrspur des EQS wechseln. Das Auto gibt die Spur aber nicht sofort frei. Erst beschleunigt es leicht, erst dann bremst es. Rahm schaut zufrieden. Das Auto hat die Situation gemeistert. Mit der Entwicklung des Level-3-fähigen Drive Pilot ist Mercedes so gut wie fertig. Noch in diesem Jahr will Daimler das System im Flaggschiff S-Klasse anbieten. „Es ist unser Anspruch, dass das Auto besser fährt als ein Mensch. Und jetzt trauen wir uns auch, das System zu verkaufen“, sagt Rahm.