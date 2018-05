Neue Dieselgate-Ermittlungen: Volkswagen bestreitet Zuständigkeit des US-Kongresses

VW-Chef Herbert Diess widersetzt sich offenbar einer Einladung durch den US-Kongress im Zuge der Dieselaffäre. Der Wissenschafts- und Technologieausschuss des US-Repräsentantenhauses hatte Diess am 12. April per Fax über eine Untersuchung zu Abgasmanipulationen informiert. Das Schreiben liegt der WirtschaftsWoche vor. Der Chef des Ausschusses, Lamar Smith, und Ausschussmitglied Dana Rohrabacher forderten Diess darin zur Übergabe umfangreicher Unterlagen auf und setzten als Frist den 26. April. Außerdem will der Ausschuss Diess befragen: „Bitte nennen Sie Termine im Juni“, hieß es in dem Schreiben, „an denen Sie nach Washington reisen können, um Ihre Aussage zu machen.“