Xpeng bietet eine hohe Material- und Verarbeitungsqualität, wobei im Vergleich mit dem P7 der G9 auf allen Ebenen einen Hauch wertiger wirkt und einige Extra-Premiumfeatures bereithält. Dazu gehören Massagesitze auf allen Plätzen, Nappaleder-Bezüge oder der chefige Beifahrersitz, der fast eine vollständige Liegeposition ermöglicht.

Im Gegensatz zu anderen Newcomern will Xpeng die Vermarktung nicht revolutionieren und verzichtet in Deutschland auf eine Direktvermarktung oder Verkaufsagenten. Vielmehr teilt man sich die Arbeit traditionell mit Handelspartnern, die den Verkauf und Service verantworten werden. Im Mai an den Start geht die Marke mit zwölf Händler an 24 Standorten. Bis 2026 sollen etwa 60 Partner das Netz mit 120 Verkaufsstellen abdecken und so die Kunden ganz klassisch von den Innovationen von Xpeng überzeugen.

Bild: Xpeng