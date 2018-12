Neue EU-Regelungen Schärfere CO2-Grenzen bringen Autohersteller in Bedrängnis

Dieselfahrzeuge, die weniger CO2 ausstoßen, werden immer weniger gekauft. Dafür begeistern sich Kunden wie Hersteller für eher verbrauchsstarke SUV. Die Kunden wollen sie, die Hersteller verdienen gut an ihnen. „Machbar sind die Ziele durchaus, aber sie sind natürlich mit höheren Kosten verbunden. Die Automobil-Konzerne verdienen allerdings deutlich mehr an der immer weiter steigenden SUV-Nachfrage, die auch zu höheren CO2-Werten führt“, sagt Frank Schwope von der Corporate Research bei der NORD/LB.



Die Unternehmensberatung PA Consulting hat in ihrem Emmissions-Report ausgerechnet, was die Autounternehmen bis 2021 unternehmen müssten, um ihre Zahlen zu erreichen. Demnach müsste zum Beispiel BMW in Europa schon im Jahr 2021 gut 150.000 Elektroautos verkaufen. PA Consulting geht dennoch davon aus, dass BMW zwei Gramm über dem Ziel von 102,4 Gramm liegen wird. Kaum anders die Lage bei Daimler (1,4 Gramm über dem Ziel und eine mögliche Strafe von 200 Millionen Euro) oder Volkswagen, das noch im Jahr 2017 einen Flottenausstoß von 122 Gramm CO2 hatte – das Ziel liegt bei 97,7 Gramm im Jahr 2021. Und entsprechend deutlich niedriger 2030.