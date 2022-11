Neue Fabrik von Porsche und Siemens Benzin, das das Klima nicht belastet: Wird der Traum hier wahr?

Warum im Süden von Chile? Das ist ja doch ein sehr einsamer Ort.

Stimmt, es ist eine flache, weite Landschaft, über die der Wind kontinuierlich weht. Die Bäume wachsen schräg und in eine Richtung. Manche Landwirte lassen dort ihre Schafe weiden, viel mehr gibt es dort nicht. Es soll auch Pinguine geben, ich habe aber noch keine gesehen. Warum sind wir dort? Weil wir günstige, erneuerbare Energie für die E-Fuels-Produktion brauchen und es dort so viel Wind gibt. Es gibt auf der Erde enorme Energieressourcen, die brachliegen. Aber dort, wo die meisten erneuerbaren Energien verfügbar sind – in der Wüste, an sehr stürmischen Küsten – leben die wenigsten Menschen. Umgekehrt gibt es in Regionen mit hohem Energiebedarf – in Europa, USA und Teilen von Asien – relativ wenig erneuerbare Energie in Form von Wind und Sonne. Genau hier setzen wir mit unserer Technologie an. Mit E-Fuels bringen wir die Energie aus dünn besiedelten Regionen in solche mit hohem Bedarf.