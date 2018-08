Neue Halberg Guss: Erhalt des Leipziger Standortes vielleicht doch möglich

Im Konflikt beim Autozulieferer Neue Halberg Guss mit Werken in Saarbrücken und Leipzig zeichnet sich eine mögliche Wende ab. Nach der fünften Schlichtungsrunde am Mittwoch teilte das Unternehmen mit, dass an „Fortführungs- und Zukunftskonzepten für beide Standorte“ gearbeitet werde. Bislang galt die Schließung der Leipziger Gießerei mit 700 Beschäftigten zum Jahresende 2019 als beschlossene Sache. Im Stammwerk Saarbrücken war ein Abbau von 300 der 1500 Jobs erwogen worden.