In der letzten Verhandlungsrunde mit der Gewerkschaft habe zudem „ein wichtiger Kunde der Neue Halberg Guss an die IG Metall appelliert, schnell zu einer Lösung zu kommen. Der Kunde trug am Mittwoch vor, dass seine Produktion ansonsten unmittelbar beeinträchtigt werde“, sagte der Sprecher. Nach Informationen der WirtschaftsWoche handelte es sich bei diesem Kunden um Opel. Der Sprecher von Prevent wollte das nicht kommentieren. Opel beantwortete eine Frage dazu nicht.