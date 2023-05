Neue Studie Musks Mär vom autonomen Fahren

Wie also steht es wirklich um die Autonom-Kompetenzen von Tesla? Eine neue Studie zeigt, wie gut sich Tesla im Roboter-Rennen auf der Straße schlägt. Das Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach, das schon seit Jahren alle maßgeblichen Innovationen in der Autoindustrie erhebt und bewertet, hat exklusiv für die WirtschaftsWoche errechnet, wer beim autonomen Fahren (Level 4 und 5 in der fünfstufigen Skala des autonomen Fahrens) weltweit die Nase vorn hat.