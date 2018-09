Neuer Abgastest WLTP sorgt für Flut an jungen Gebrauchtwagen

BMW M3

BMW stellt den Verkauf der Sportwagen-Ikone M3 ein – zumindest in Europa. Grund ist der neue Messzyklus WLTP. Der M3 schafft die Feinstaub-Grenzwerte nach dem strengeren Messverfahren nicht mehr – zumindest nicht ohne Partikelfilter. Da die nächste Generation des 3er bereits in den Startlöchern steht, lohnt sich beim M3 die Umrüstung nicht mehr. Einen neuen M3 wird es also erst in einigen Jahren geben. Er ist aber nicht das einzige WLTP-Opfer bei BMW.

Bild: BMW