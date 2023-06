Neuer Audi-Chef Auf einmal im Rampenlicht

Das Branchenmagazin „Automobilwoche“ beschreibt Döllner als konzeptuellen Denker und als einen, der Entscheidungen treffen kann. Duesmann soll es daran zuletzt gemangelt haben. Bei Audi herrscht seit einiger Zeit Krisenstimmung: In China sind die Verkäufe so schwach, dass bald schon Werksschließungen ein Thema sein könnten. Die E-Autos des Konzerns – von VW wie von Audi – verkaufen sich in China schlecht. Und nicht nur dort: Im Werk Emden wird die Produktion des Elektro-SUV ID.4 gedrosselt, weil es in Europa an Nachfrage fehlt. Im Vergleich zur Konkurrenz verfügen die Ingolstädter zudem über eine alte Modellflotte, neue Fahrzeuge waren in den vergangenen beiden Jahren weitgehend Fehlanzeige.