Neuer Aufsichtsratschef bei Daimler Pischetsrieder – ein Mann aus der Steinzeit der Autoindustrie

Für Bischoff hätte diese Niederlage eine Chance sein können: Er hätte den verkrusteten Aufsichtsrat verjüngen können, den manch einer bei Daimler hinter vorgehaltener Hand als Club der alten Herren bezeichnet. Dafür hätte er einen Nachfolger präsentieren müssen, der Aufbruch verkörpert. Einen, der sich auch in der Praxis mit neuen Technologien auskennt, mit Digitalisierung, mit E-Mobilität. Und nun? Soll ausgerechnet Bernd Pischetsrieder sein Nachfolger werden, der schon seit 2014 im Aufsichtsrat von Daimler sitzt. Der dann 73-Jährige soll Ende März an die Spitze des Kontrollgremiums rücken. Zudem sollen nach der Hauptversammlung drei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat einziehen: Die frühere Nestlé-Managerin Petraea Heynike und BASF-Aufsichtsratschef Jürgen Hambrecht scheiden gemeinsam mit Bischoff aus. Gewählt werden sollen dann die Cisco-Managerin Elizabeth Centoni, Shell-Chef Ben van Beurden und BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller.