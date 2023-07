Das kann man jetzt übertrieben finden oder absolut unverzichtbar. Klar ist jedenfalls: Was man bei potenten E-Autos so alles allein mit Software anstellen kann, ist faszinierend. Mit Hilfe von acht Lautsprechern für den Innenraum und zwei für die Außenwelt schafft der N Active Sound + auch noch ein in den Ohren der Fans zweites entscheidendes Manko von Stromern aus der Welt, nämlich die Abwesenheit von kräftigem Klang. Drei Varianten stehen zur Wahl, zwei futuristische E-Klänge und einer namens „Ignition“, der die N-Motor- und -Auspuffgeräusche simuliert. Dabei soll natürlich der Spaßfaktor nicht zu kurz kommen, heißt es bei Hyundai. Gleichzeitig soll der – per Knopfdruck deaktivierbare – Sound aber auch eine Orientierung über den Ist-Zustand etwa auf der Rennstrecke liefern. Etwa als hilfreiche Rückmeldung an den Fahrer, wie nahe er am Limit ist.

Bild: Hyundai