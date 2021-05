Neues Tesla-Werk Elon Musk erneut zu Besuch in Grünheide

Seither hat der weltgrößte Elektroautobauer, der in Grünheide das erste Werk in Europa baut, angekündigt, die Autofabrik um eine Anlage zur Batterieherstellung erweitern zu wollen. Der ursprünglich für Sommer geplante Produktionsstart ist damit endgültig nicht mehr zu halten. Bei der Vorstellung des jüngsten Quartalsberichts versicherte Musk aber, die Produktion werde noch in diesem Jahr anlaufen.