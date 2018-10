Neuvorstellung BMW 3er Zurück zur Sportlichkeit

Groß ist er geworden: Ein Längenzuwachs um mehr als acht Zentimeter drückt den G20 mit 4,71 Metern zunehmend an den breiten Rand der Mittelklasse. Die Kunden kommen in Europa und speziell in Deutschland nicht zuletzt aus dem Dienstwagenklientel. Proportionen und Schnitt des Viertürers haben sich kaum verändert. Ein nennenswerter Zuwachs an Radstand (41 Millimeter) sowie Spurweite vorn (43 Millimeter) und hinten (21 Millimeter) tun nicht nur dem Platzangebot im Innern, sondern insbesondere dem Fahrverhalten gut. Die Front des komplett neu entwickelten Modells ist etwas flacher geworden, die einstigen Doppelrundaugen sind nur noch schemenhaft angedeutet und die flachen Rückleuchten im L-Design sind ein neuer Dreh, der mit Z4 und 8er fortgesetzt wird. Serienmäßig sind vorne wie hinten zeitgemäße LED-Leuchten, sowie ein Basispaket an Fahrerassistenzsystemen enthalten.