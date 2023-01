Neuwagen Autoabsatz in Deutschland 2022 wieder gestiegen

Der Autoabsatz in Deutschland ist nach zwei Rückgängen in Folge 2022 wieder gestiegen. Insgesamt kamen 2,65 Millionen Neuwagen auf die Straße, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Mittwoch mitteilte. Das sind 1,1 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Vor Ausbruch der Pandemie 2019 hatte die deutschen Hersteller und Importeure noch 3,6 Millionen Fahrzeuge abgesetzt. Allein im Dezember wurden 314.318 Autos neu zugelassen, 38,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.