E-Mobilität

Am besten ist es natürlich, Emissionen komplett zu vermeiden. Dies gelingt den teure E-Autos am besten, die uns den Weg in eine saubere Autozukunft ebnen werden. Mittlerweile haben fast alle großen Hersteller entsprechende Elektro-Modelle entwickelt, was allerdings enorme Kosten verursacht hat und auch weiter verursachen wird. Die Vermutung liegt nahe, dass Autohersteller versuchen, sich dieses Geld mit Preiserhöhungen ihrer bereits abgeschriebenen Verbrenner-Technologien reinzuholen.

Bild: imago images