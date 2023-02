Neuzulassungen Europas Automarkt kräftig gewachsen

Europas Automarkt ist zum Jahresauftakt dank der nachlassenden Lieferprobleme kräftig gewachsen. Die Neuzulassungen legten in der Europäischen Union im Januar um 11,3 Prozent auf 760.041 Fahrzeuge zu, wie der europäische Herstellerverband Acea am Dienstag mitteilte. Allerdings sei das in erster Linie dem schwachen Vorjahr geschuldet: Im Januar 2022 hatte die Autobranche massiv mit Lieferproblemen durch den Mangel an Halbleitern zu kämpfen und setzte so wenige Autos ab wie nie zuvor.