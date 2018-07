Niedrige Auslastung: Opel prüft Kurzarbeit im Werk Eisenach

Ein Sprecher von Opel wollte das nicht kommentieren. Nach Informationen der WirtschaftsWoche müsste Kurzarbeit allerdings noch von der Agentur für Arbeit genehmigt werden. Sie könnte dann frühestens nach den Werksferien, die bis Anfang August andauern, beginnen. Das Werk in Eisenach leidet bereits seit Jahren unter einer zu niedrigen Auslastung – in den vergangenen Jahren gab es an dem Standort regelmäßig Kurzarbeit.