Nigeria und Ghana Volkswagen baut Produktion in Afrika auf

Volkswagen baut seine Präsenz in Afrika aus und will in der Region südlich der Sahara schrittweise eine Fahrzeugproduktion aufbauen. Im Rahmen der Afrika-Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel sollte am Freitag eine Absichtserklärung mit der Regierung von Nigeria unterzeichnet werden. Mit Ghana war eine solche Vereinbarung bereits am Donnerstag geschlossen worden. Erklärtes Ziel sei, in beiden Ländern Montagewerke zu errichten, teilte Volkswagen mit. Für Ghana sollten zudem neue Mobilitätslösungen geprüft werden. Dabei gehe es unter anderem um die Einführung von Car-Sharing, Mitfahrdiensten sowie Miet- oder Shuttlediensten. Im Gegenzug habe sich Ghanas Regierung verpflichtet, den Automobilsektor zu reformieren und auszubauen. Dazu zähle auch eine bevorzugte Beschaffungspolitik für Fahrzeuge, die vor Ort in Ghana montiert werden.