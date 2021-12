Nikolai Setzer Continental-Chef rechnet mit einem guten vierten Quartal

Setzer sieht Potenzial für eine Aufholjagd in Asien: „Bei Continental stammen derzeit etwa 24 Prozent des Umsatzes aus ganz Asien. Das ist sicher kein übermäßiger Anteil gemessen an der Größe der dortigen Märkte, im Gegenteil: Wir können und wollen dort weiter überproportional wachsen“, sagte er der WirtschaftsWoche.



Für das zweite Halbjahr 2022 erwartet der Continental-Chef eine Entspannung in der Chipkrise: „Aus heutiger Sicht werden im zweiten Halbjahr 2022 erweiterte Kapazitäten in der Halbleiterproduktion, die Beschaffung aus alternativen Quellen und der Umbau einzelner Produkte Entlastung bringen“, sagte er. „Wie sehr sich die Lage dadurch verbessert, hängt neben der automobilen Nachfrage aber auch von der Entwicklung in anderen Industrien ab.“



Mehr zum Thema: Der Chef des Autozulieferers Continental, Nikolai Setzer, über Chipmangel, Aufholpotenzial in Asien und Nachfrage nach Software des Dax-Konzerns.