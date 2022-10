Nio ET7 Dieses Auto können Sie nicht kaufen

Womit wir beim Laden wären, dem in der heutigen E-Auto-Welt vielleicht wichtigsten Thema. Und hier geht der chinesische Autobauer einen eigenen Weg. Während der Nio ET nämlich beim konventionellen Laden mit einer maximalen Ladeleistung von 11 kW (AC) beziehungsweise 130 kW (DC) eher enttäuscht, bietet das Fahrzeug die bisher einzigartige Möglichkeit, die Batterie an einer sogenannten Swap-Station komplett zu wechseln. Tausche (fast) leer gegen voll: Das funktioniert im Test innerhalb von 5 Minuten an einer Station in Berlin-Spandau.

Bisher gibt es allerdings in Deutschland nur diese und eine weitere Station an der A8 in Bayern. Eine dritte in der Nähe von Düsseldorf soll folgen.

Bild: Nio