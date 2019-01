Vorläufig steht mit dem 331 kW/450 PS starken 3,0-Liter-Turbobenziner nur ein Motor in Kombination mit Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe zur Wahl, der im Fall des heckgetriebenen S eine Sprintzeit in 3,9 und beim Allrader 4S in 3,8 Sekunden erlaubt. Der Vortrieb endet bei 306 beziehungsweise 304 km/h. Mit dem optionalen Sport-Chrono-Paket lässt sich bei S und 4S die Sprintzeit um jeweils zwei Zehntelsekunden verkürzen.

Bild: Porsche