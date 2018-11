Nordamerika GM streicht 14 700 Arbeitsplätze

Der amerikanische Autokonzern General Motors will in Nordamerika 14 700 Stellen in Produktion und Verwaltung abbauen. Zudem werde im Zuge einer Restrukturierung zur Kostensenkung die Schließung von fünf Fabriken geprüft. Künftig solle der Schwerpunkt auf autonome und elektrische Fahrzeuge gelegt werden, teilte das Unternehmen am Montag in Detroit mit.