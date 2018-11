Nordamerika GM streicht 14.700 Arbeitsplätze

GM-Chefin Mary Barra sagte, das Unternehmen erwarte keinen Wirtschaftsabschwung. Vielmehr wolle es vorangehen, während es ihm und der Wirtschaft gut gehe. Die Branche entwickle sich schnell in Richtung Elektroantrieb, autonomes Fahren und gemeinsame Fahrzeugnutzung. Daran müsse sich GM anpassen. Das Unternehmen stelle immer noch Softwarespezialisten und Experten für elektrische und selbstfahrende Autos ein. Die Entlassungskandidaten arbeiteten dagegen in Bereichen für konventionelle Fahrzeugantriebe.



Allerdings gehört zu den von Schließung bedrohten Werken auch das, in dem der Hybrid Chevrolet Volt gebaut wird. In Kanada sind 3300 Fabrikarbeiter, in den USA 2600 von Stellenstreichungen betroffen. Sie könnten eventuelle neue Jobs in SUV- und Lkw-Werken finden, hieß es. Barra sagte, in diese Sparten habe GM zuletzt investiert. In der Verwaltung sollen 8000 Stellen wegfallen.