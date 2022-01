Nordseesorte Brent Ölpreis übersteigt Sieben-Jahres-Hoch

Die Ölpreise befinden sich seit einiger Zeit auf einem Höhenflug. So stieg der Brent-Preis alleine in den ersten Wochen in diesem Jahr um rund zwölf Prozent, nachdem der Kurs im vergangenen Jahr um rund die Hälfte angezogen hatte. Seit dem Tief im Corona-Crash im Frühjahr 2020 summiert sich das Plus auf fast 450 Prozent. Experten verwiesen auf die jüngsten Spannungen im Jemen-Konflikt als ein Grund für den Anstieg.



