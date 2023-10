Nutzfahrzeug-Offensive Wie Stellantis Ford den Rang ablaufen will

Weltweit kann Stellantis auf ein Netzwerk von 400 Ausbaupartnern in 34 Ländern zurückgreifen. Fast jeder zweite Transporter wird branchentypisch umgerüstet, darunter auch viele E-Transporter. Deren Quote dürfte bald steigen. Denn Stellantis hat eine günstige Technik entwickelt, mit der sich Starkstrom-Verbraucher über die Antriebsbatterie betreiben lassen. Beispielsweise stromfressende Tiefkühlaufbauten. Bisher brauchten sie bei Elektro-Transportern einen teuren Zusatzakku, der zudem die Nutzlast schmälert. ePTO dagegen zapft die große Fahrzeugbatterie an. Das verringert zwar die Reichweite, doch Kühlfahrzeuge haben in der Regel nur einen Arbeitsradius von 150 bis 200 Kilometer.



