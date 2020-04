Nutzfahrzeuge Traton-Chef: Nur wenige Stornierungen wegen Corona

Renschler fordert angesichts der Corona-Krise von der Bundesregierung, dass sie die Transportbranche als ähnlich wichtig einstuft, wie die Gesundheitsversorgung. Es reiche nicht, Lebensmittel zu erzeugen, so der Traton-Chef, die Lebensmittel müssten auch zum Verbraucher kommen: „Wir wünschen uns von der Regierung, dass diese Transportaufgabe als ähnlich wichtig wie andere kritische Bereiche eingestuft wird, etwa die Gesundheitsversorgung. So könnten auch Familien, in denen die Eltern im Transportsektor arbeiten, ihre Kinder in eine Betreuung bringen. Das hilft entscheidend.“



