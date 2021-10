Nutzfahrzeugmarkt Chipkrise lässt Nutzfahrzeug-Neuzulassungen in Europa einbrechen

Wie bereits in den Vormonaten sind auch im September die Neuzulassungen von Lkw, Transportern und Bussen in der EU deutlich unter das Vorjahresniveau gesunken. Wie der Herstellerverband ACEA mitteilt, rollten in der EU im September 143.131 Fahrzeuge neu auf die Straße, was einem Minus von 12,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat mit 163.231 Neuzulassungen entspricht. Als Grund für die niedrigen Verkaufszahlen wird die anhaltende Chipkrise genannt, die sich auf alle Segmente und alle großen Märkte der EU auswirkt.