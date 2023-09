Nutzlose Subventionen Sorry, Hubert Aiwanger, aber das Wasserstoffauto ist tot

Da will ich gern persönlich werden: Mein Elektroauto ist am Schnelllader in weniger als 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen und kommt mit einer Batterieladung 400 Kilometer (im Winter) bis 600 Kilometer (im Sommer) weit. Wem das zu wenig ist: Der weltgrößte Batteriehersteller CATL hat einen Akku entwickelt, der in zehn Minuten 400 Kilometer „tankt“. Die Serienproduktion dürfte schon in diesem Jahr starten. Andere neue CATL-Zellen, die schon auf dem Markt sind, sind nicht so schnellladend, kosten dafür aber auch nur ein Drittel. Batterieautos werden noch besser. Oder günstiger. Wahrscheinlich beides.



Ich kann mit meinem E-Auto an über 17.000 Ladesäulen in Deutschland in einer Viertelstunde laden, und es gibt weitere 70.000 normale Ladesäulen. Und den Strom meiner Solaranlage gibt es zum Spottpreis. So ist das Laden besser als Tanken: In Deutschland gibt es nur noch rund 14.000 Tankstellen. Und es gibt natürlich auch noch Wasserstofftankstellen: 105 Stück, aufgrund üppigster Subventionierung. Das ist Europarekord und eine sehr luxuriöse Versorgung der rund 2000 deutschen Wasserstoffautos. Trotzdem müssen Wasserstoffauto-Besitzer oft mal 50 Kilometer Umweg fahren, um zu tanken.