Odin Automotive Streetscooter bekommt neuen Namen und soll Absatz verzehnfachen

Der Markt für die Lieferwagen von Streetscooter sei enorm groß, sagte Krause. In den kommenden Jahren müssten in sämtlichen Städten weltweit die Lieferwagen mit Verbrennungsmotor durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden. „Jeder will das Problem lösen, aber es gibt keine Fahrzeuge“, sagte Krause. Etliche mögliche Kunden, darunter Autovermieter und Leasingfirmen, hätten deshalb bei Odin Automotive schon Interesse an Streetscooter-Fahrzeugen angemeldet. Die Marketingaktivitäten des Herstellers hätten aber gerade erst begonnen. „Wir wollen den Namen ändern, eine neue Marke etablieren“, so Krause. Zudem wolle Odin Automotive in den kommenden Jahren weitere Mobilitätsunternehmen kaufen, um ein breiteres Produktangebot zu haben: „Odin Automotive soll ein globaler Player für Mobilitätslösungen in Großstädten werden.“