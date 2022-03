Öl als Druckmittel Können wir Putin mit Tempolimits, autofreien Tagen und E-Autos schaden?

Bliebe noch der Umstieg auf das Elektroauto als Botschaft an den Kriegstreiber Wladimir Putin. 11.733 Kilometer fahren deutsche Autofahrerinnen und Autofahrer durchschnittlich pro Jahr und verbrauchen dabei durchschnittlich 7,4 Liter Sprit auf 100 Kilometern. Folglich verfährt der deutsche Autofahrer jedes Jahr durchschnittlich 868 Liter Sprit. Gut 500.000 reine E-Autos gab es 2021 in Deutschland, in diesem Jahr dürften mindestens 400.000 hinzukommen. Gibt es Ende des Jahres also rund 900.000 Batterieautos in Deutschland, dann senken diese den Spritverbrauch im Land um rund 780 Millionen Liter. E-Autos dürften den Spritdurst also kurzfristig um knapp eine Milliarde Liter pro Jahr verringern, bei weiterem Anstieg des E-Auto-Anteils um mehrere Milliarden Liter.