Österreich läuft sich schon mal warm Bolivien „als Lithium-Lieferant praktisch tot“

Bolivien verfügt über Salzseen, in denen eines der weltweit größten Lithiumhydroxid-Vorkommen vermutet wird. Hier kann der Rohstoff über Verdunstung verhältnismäßig einfach gewonnen werden. In Wolfsberg ist es viel schwerer, an das begehrte Lithium heranzukommen: Dort lagert es in Felsgestein, das nur rund ein Prozent Lithiumhydroxid enthält. Und doch könnte die Wolfsberger Mine schon in wenigen Jahren tausende Tonnen Lithiumhydroxid fördern – vorausgesetzt, die Österreicher können sich am Weltmarkt gegen günstiges Lithium aus Ländern wie Bolivien behaupten. Da geht es Österreich nicht anders als Spanien, Finnland oder Serbien, die ebenfalls über Lithium-Vorkommen verfügen.