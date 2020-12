Ola Källenius Daimler-Chef gesteht: Mercedes-Elektromodelle möglicherweise Jahre zu spät eingeführt

Källenius sieht Mercedes-Fahrzeuge dennoch in mehreren Bereichen auf Augenhöhe mit Tesla-Modellen. „Wenn wir die Bereiche Infotainment, Fahrassistenz und Komfort vergleichen“, so Källenius, dann habe Tesla keinen technologischen Vorsprung von mehreren Jahren. Einen solchen Vorsprung vor deutschen E-Autos hatte VW-Chef Herbert Diess dem US-Autobauer Tesla bescheinigt. „Bei allem, was der Kunde direkt erlebt, sind wir entweder ganz vorne oder vorne mit dabei“, so Källenius. „Das ist ja das, was zählt.“ Bei der Softwarearchitektur dagegen „liegt noch Arbeit vor uns“, räumte Källenius ein.