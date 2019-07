Oliver Zipse Dafür steht der neue starke Mann bei BMW

Erfolge in der Produktion allein reichen nach Meinung von Experten jedoch nicht, um einen Autobauer auf dem Weg in die Elektromobilität zu steuern – der sich zudem gegen die zunehmende Konkurrenz von IT-Konzernen behaupten muss. „Ein CEO muss eine Vorstellung davon haben, wie sich die Mobilität in Zukunft entwickeln wird. Das geht weit über die Optimierung eines bestehenden Geschäfts hinaus“, sagt Carsten Breitfeld, Chief Executive von Iconiq Motors aus China und selbst ehemaliger BMW-Ingenieur. „Er muss in der Lage sein, Teams aufzubauen, Talente anzuziehen und eine Kultur zu fördern, die sich zunehmend an der Unterhaltungselektronik und der Dynamik des Internet orientiert“, so Breitfeld. Der Chef eines Autokonzerns müsse begeistern können und die Mitarbeiter mitnehmen.



Das gehörte bisher nicht unbedingt zu Zipses Stärken. Der Vater von zwei erwachsenen Söhnen, verheiratet mit einer Japanerin, wird eher als Manager alter Schule beschrieben. Er ist einer der letzten Schlipsträger in der Branche. Dagegen trat der frühere Daimler-Chef Dieter Zetsche zuletzt auch auf großer Bühne gerne in Turnschuhen und Jeans auf. Auch Volkswagen-Chef Herbert Diess, selbst früher bei BMW, gibt sich gerne lässig.