Online-Hauptversammlung bei Continental Betriebsrat gegen „Gnadenfristen“

Continental spaltet seine zentrale Sparte für Antriebstechnik im September ab. Für den Umbau und die Kürzungen in weiteren Bereichen verlangen die Arbeitnehmer aber mehr Zugeständnisse. Die Online-Hauptversammlung des Autozulieferers beschloss am Donnerstag, die Auslagerung des Geschäfts mit Teilen für Verbrenner- und Elektroantriebe in die neue Firma Vitesco nach dem Sommer durchzuziehen. Der Dax-Konzern will sich stärker auf Software, Elektronik, Sicherheit und die lukrativen Reifen konzentrieren.