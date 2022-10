Opel Astra Sports Tourer Das kann Opels neues Kombi-Angebot

Apropos Gestaltung: Im Gegensatz etwa zum französischen Schwestermodell Peugeot 308 SW ist der Opel viel nüchterner geraten, was ins Bild der auch von Konzern-Chef Carlos Tavares gerne so genannten „Ingenieursmarke“ Opel passt. Die Bedienung ist größtenteils einfach, es gibt noch Tasten für Direktzugriffe und genügend Ablagen, etwa für ein induktiv ladendes Smartphone. Nur für den Navigationszugriff muss man etwas umständlich über die Zwischenstation „Apps“ gehen, um auf das bewährte Tom-Tom-Navi zu kommen. Und noch ein Manko: Von den Besten der Branche ist der Stellantis-Konzern in Sachen Spracheingabe immer noch ein gutes Stück entfernt.

Bild: Opel