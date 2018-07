Opel-Betriebsrat: Einigung im Streit über F&E-Abteilung wird schwer

Im Streit um die Zukunft der zentralen Forschungsabteilung von Opel sehen die Arbeitnehmer wenig Chancen auf eine Verständigung mit dem Management. "Es wird schwer werden, zu einer Einigung zu kommen", sagte Betriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug am Donnerstag in Rüsselsheim. Nach inoffiziellen Informationen könnten bei einem möglichen Verkauf von Teilen des Entwicklungszentrums oder einer strategischen Partnerschaft 4000 Beschäftigte betroffen sein, sagte Schäfer-Klug am Donnerstag nach einer kurzfristig einberufenen Betriebsversammlung in Rüsselsheim, zu der die Unternehmensleitung nicht gekommen war. Opel-Chef Michael Lohscheller habe ihm dazu am Telefon gesagt, es gebe noch nichts Konkretes.