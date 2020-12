Opel-Chef Lohscheller „Großer Wettbewerb um Investitionen im Konzern“

Mit Bezug auf Corona und die Situation in der Autoindustrie verwies Lohscheller darauf, dass sich auch Opel in einem „schweren Unwetter“ befinde. Es sei „nicht absehbar“, ob das Wetter in den nächsten Monaten besser werde. Opel habe schwierige Monate vor sich. Es gebe jedoch auch gute Nachrichten. In Kaiserslautern investiere Opel knapp zwei Milliarden Euro in die Fertigung von Batteriezellen für jährlich 500.000 Elektroautos. Lohscheller kündigte an, dass Opel künftig „500.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr verkaufen“ werde. Die Zukunft von Opel sei elektrisch. Schon heute bestelle jeder dritte Privatkunde in Deutschland einen Corsa-e. Als positiv hob Lohscheller hervor, dass im kommenden Jahr die Produktion des Astra in Rüsselsheim anlaufen solle. Der Astra werde „Rüsselsheim als Fertigungsstandort für das nächste Jahrzehnt absichern“. Natürlich werde der Astra auch elektrifiziert.