Opel-Chef Lohscheller zum ersten Quartal: „Erträge werden deutlich besser“

Trotzdem lief das erste Quartal nicht optimal: 25.000 Autos weniger als vor einem Jahr seien verkauft worden, berichtete Lohscheller. Die Gründe dafür sieht er im vom Brexit geplagten England, aber auch in der schwächer wachsenden Türkei. Es gebe für die Mitarbeiter aber dennoch keinen Grund, nervös zu werden. Opel wolle in Deutschland investieren, doch man müsse die Kosten drücken – „teilweise waren unsere Werke doppelt so teuer wie PSA-Werke“, sagte Lohscheller. Opel könne das aber an allen Standorten aufholen.