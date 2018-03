Opel Grandland X: Opel veredelt sein größtes SUV

Mehr Power und mehr Ausstattung: Opel erweitert sukzessive das Motorenangebot für den Grandland X und bietet für sein Kompakt-SUV ab sofort auch die Top-Ausstattung „Ultimate“ an. Als stärkster Diesel steht nun der 2,0-Liter mit 177 PS in Kombination mit einer Achtgang-Automatik zur Wahl. Für diese Motor-Getriebe-Variante werden mindestens 37.320 Euro fällig. Die für das Kompakt-SUV neue Ausstattungslinie Ultimate kostet in Verbindung mit dem 130 PS starken Benziner mindestens 34.240 Euro, der neue Diesel startet dann bei 42.610 Euro.

Bild: Opel