Opel-Konflikt: IG Metall droht mit Eskalation

In der sogenannten Einigungsstelle ging es zuletzt um das Abfindungsprogramm des Autoherstellers, das nach Meinung der Arbeitnehmer zu große Lücken in die Belegschaften reißen würde und vorläufig gestoppt ist. Opel hat sich in den getrennten Verhandlungen mit Betriebsrat und IG Metall bislang mit festen Zusagen zurückgehalten. Man wolle in Deutschland investieren, wenn die Standorte wettbewerbsfähig seien, hat PSA-Chef Carlos Tavares wiederholt erklärt. In Opel-Werken beispielsweise in Spanien, England und Polen hat das Unternehmen bereits Vereinbarungen mit den Arbeitnehmern getroffen.