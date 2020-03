Opel „Kurzarbeit vorsorglich für ein halbes Jahr vereinbart“

Die Kurzarbeit sei zunächst „vorsorglich für ein halbes Jahr vereinbart“ worden, teilte das Unternehmen auf Nachfrage mit. Man hoffe jedoch, „diese früher beenden zu können“. Wie viele Tage und wie lange Mitarbeiter kurz arbeiten, hängt vor allem von dem Bereich ab, in dem sie tätig sind. Klar ist aber schon jetzt, dass fast alle Opelaner von Kurzarbeit betroffen sind. „Es wird in allen drei Werken sowie in den Werkstätten und auch in vielen Bereichen der Entwicklung und Verwaltung kurzgearbeitet“, teile Opel mit. Somit nehme „ein wesentlicher Teil der Mitarbeiter in Deutschland an der Kurzarbeit teil“.