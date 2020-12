Nicolaus Otto war gelernter Kaufmann, seine wahre Leidenschaft galt aber der Technik.1864 gründete er mit dem Unternehmer Eugen Langen eine Motorenfabrik. Knapp zehn Jahre später wandelten sie den Betrieb in die börsennotierte Gasmotorenfabrik Deutz um. Dort baute Otto im Januar 1876 einen Flugkolbenmotor, der durch das Reichspatent DRP 532 geschützt war – den heutigen „Otto-Motor“. Dass seine Funktionsweise der des vier Jahre zuvor entwickelten Motor Reithmanns entsprach, stand einer Patentierung nicht im Weg. „Doppelpatente gab es häufig. Sobald sich die Formulierung in der Patentschrift ein wenig ändert, können Patente auf faktisch gleiche Sachverhalte und Gegenstände erlassen werden,“ erklärt Kurt Möser, Geschichtsprofessor am Karlsruher Institut für Technologie.