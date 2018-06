Panasonic: Höhere Model-3-Produktion bei Tesla sorgt für Batterie-Engpass

Eine höhere Produktion des Model 3 bei Tesla führt bei Panasonic zu Batterie-Engpässen. Es habe eine "deutliche Verbesserung der Produktion" gegeben, sagte der für die Panasonic-Autosparte zuständige Manager Yoshio Ito am Donnerstag auf einer Aktionärssitzung. "Jetzt gibt einen gelegentlichen Batterie-Mangel." Tesla hatte sich zuletzt zuversichtlich gezeigt, seine Produktionsziele für das Model 3 zu erreichen. Panasonic fertigt in Japan Batterien für die E-Autos des US-Konzerns und ist auch an dessen Gigafactory in Nevada beteiligt.