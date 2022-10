Pariser Autosalon Doppelte Tristesse auf dem Automarkt

Autokäufe korrelieren mit dem Sozialprodukt. Steigt das GDP (Gross Domestic Product), steigen die Autokäufe und vice versa. Die Prognosen für das GDP sehen wenig ermutigend aus. Europa bildet das Schlusslicht beim weltweiten Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr. Unter den großen Automärkten ist Deutschland das einzige Land mit „Negativ-Wachstum“. Nach den Einschätzungen des Internationalen Währungsfonds werden die Menschen in Deutschland 0,3% weniger reales Volkseinkommen haben als in diesem Jahr. Dagegen wird Indien zum Wachstums-Star und China treibt mit seinen Konjunkturprogrammen die Wirtschaft an. Die Folge: Die Automärkte in Europa sitzen in der Klemme. Chinas Automarkt nimmt wieder Fahrt auf. Der größte Automarkt der Welt hat erneut die Lokomotiven Funktion. Und USA läuft dank des „Inflation Reduction Act“ der Biden-Administration mit „grünem“ Schwung. Investitionsprogramme von 370 Billionen USA Dollar werden für die nächsten Jahre angestoßen. Damit wird die USA zu einem wichtigen Markt für Elektroautos und könnte im Jahr 2023 der EU in Punkto Elektroautos den Rang ablaufen. Immerhin 7.500 US-Dollar Steuer-Kredits sind mit dem Biden Inflation Reduction Act beim Kauf eines Elektroautos verbunden. In Deutschland hingegen werden die Umweltprämien gekürzt und fallen Ende 2023 aufgrund von Budgetdeckelungen ganz weg. Weltweit die meisten Elektroautos werden 2023 erneut in China verkauft werden.